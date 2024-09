Presidente da Intel apresentará planos de saída de negócios e redução de custos, diz fonte

Por Max A. Cherney e Milana Vinn

(Reuters) - O presidente-executivo da Intel, Pat Gelsinger, e os principais executivos da companhia devem apresentar um plano no final deste mês ao conselho de administração da empresa para cortar negócios desnecessários e renovar os gastos de capital, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, enquanto tentam reviver as fortunas da outrora dominante fabricante de chips.

O plano incluirá ideias sobre como reduzir os custos gerais por meio da venda de negócios, incluindo sua unidade de chips programáveis Altera, que a Intel não pode mais financiar com o lucro da empresa, que já foi grande.