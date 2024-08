China lança primeira constelação de satélites para concorrer com Starlink, diz mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - Na terça-feira, uma empresa estatal chinesa colocou com sucesso 18 satélites em órbita, informou a emissora estatal CCTV, enquanto a China busca criar sua própria versão da rede Starlink da empresa americana SpaceX.

O lançamento dos satélites de órbita terrestre baixa (LEO) pela Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) ocorreu no Centro de Lançamento de Satélites de Taiyuan, na província de Shanxi, no norte do país.

Os satélites foram transportados a bordo de um foguete Longa Marcha 6 e representam o primeiro lote do plano "Thousand Sails Constellation" (Constelação de Mil Velas) da SSST, informou a CCTV.