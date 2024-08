TikTok pede que tribunal rejeite documentos secretos do Departamento dos EUA em processo contra aplicativo

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O TikTok e sua controladora ByteDance pediram nesta segunda-feira a um tribunal de apelações dos Estados Unidos que rejeite o pedido do Departamento de Justiça (DOJ) para apresentar em segredo parte do seu caso judicial -- no qual defende uma lei que busca forçar o desinvestimento de ativos do TikTok nos EUA até 19 de janeiro ou impor a proibição do aplicativo no país.

O DOJ quer aprovação da corte "para apresentar mais de 15% de seu parecer e 30% de suas provas em segredo", afirmaram a ByteDance e o TikTok. As empresas disseram que, se "não puderem analisar as provas do governo", não serão capazes de "refutar as alegações que são factualmente incorretas -- quanto mais explicar ao tribunal por que os argumentos e as provas do governo são legalmente insuficientes".