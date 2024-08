Receita da Foxconn sobe 21,98% em julho na comparação anual; empresa prevê 3º tri melhor

TAIPÉ (Reuters) - A taiwanesa Foxconn, maior fabricante de eletrônicos terceirizada do mundo e a maior montadora de iPhone da Apple, informou nesta segunda-feira que sua receita aumentou 21,98% em julho em relação ao ano anterior, o segundo maior ganho registrado para o mês.

As operações da Foxconn ganharão tração gradualmente à medida que a empresa entrar em um período de maior demanda no segundo semestre e o desempenho do terceiro trimestre aumentará nas comparações trimestrais e anuais, de acordo com um comunicado da empresa.

(Reportagem de Faith Hung)