Nvidia prepara versão de novo chip de IA para mercado chinês, dizem fontes

A Nvidia trabalhará com a Inspur, uma de suas principais parceiras distribuidoras na China, no lançamento e na distribuição do chip, que é provisoriamente chamado de "B20", disseram duas das fontes. As remessas do "B20" estão planejadas para começar no segundo trimestre de 2025, disse uma outra fonte à Reuters.

Um porta-voz da Nvidia não quis comentar. A Inspur não respondeu a pedidos de comentários.

Washington reforçou controles sobre exportações de microprocessadores avançados para a China em 2023, buscando retardar os avanços do país asiático na supercomputação.

Desde então, a Nvidia tem desenvolvido três chips adaptados especificamente para o mercado chinês e as restrições norte-americanas.

O advento de controles mais rígidos de exportação dos EUA ajudou a gigante chinesa Huawei e startups a fazerem incursões no mercado doméstico de processadores avançados de IA.

Uma versão de um chip da série Blackwell da Nvidia para o mercado chinês impulsionará os esforços da empresa norte-americana para enfrentar esses desafios.