TikTok transmitirá pela 1ª vez campeonato de automobilismo ao vivo

“É uma mudança realmente inovadora para o BTCC”, disse o executivo-chefe da categoria, Alan Dow, em um comunicado.

“Estou incrivelmente orgulhoso de sermos o primeiro grande campeonato de automobilismo do mundo a ter sua temporada inteira de corridas transmitida ao vivo pelo TikTok”.

“E o mais importante é que esse acordo apresentará o BTCC a uma demografia completamente diferente e nova -- uma audiência mais jovem e diversa -- que é exatamente o que nós, e na realidade todo o automobilismo, estamos tentando fazer”.

O TikTok, uma empresa da chinesa ByteDance, alega alcançar mais de um bilhão de usuários ativos mensalmente ao redor do mundo, sendo 45% deles entre 18 e 34 anos e com as mulheres representando cerca de 57% de todos os usuários.

A etapa de abertura do BTCC será no Donington Park em 27 e 28 de abril. O campeonato realizará 30 corridas em 10 fins de semana em circuitos ao redor do Reino Unido.

(Reportagem de Alan Baldwin)