Paulistanos reclamam de 'venda de olho': 'Não vi nem a cor do dinheiro'

Empresa afirma que suspensão é temporária

Desde 11 de fevereiro, a plataforma World interrompeu temporariamente as operações de verificação de humanidade no Brasil, em cumprimento à decisão da ANPD. As agências que realizavam a aferição de íris continuam abertas, mas agora com foco em fornecer informações sobre o processo. No momento, não há previsão para a retomada das operações.

Em nota enviada a Tilt, a empresa afirmou que segue as regulamentações locais:

"Seguimos nosso compromisso em cumprir com as leis nos mercados onde operamos e continuaremos trabalhando para garantir transparência e entendimento público desse serviço essencial, que busca aumentar a segurança e a confiança online na era da IA", disse a plataforma.

Sobre os problemas enfrentados pelos usuários brasileiros, a empresa explicou que a falha no acesso às moedas digitais para venda e reembolso pode estar relacionada a usuários que desinstalaram o aplicativo sem realizar o backup, procedimento recomendado durante a instalação do World App. Ainda segundo a companhia, há também um espaço específico no site oficial da World para atender aos usuários.

"O backup do World App é fundamental para a utilização do aplicativo. No momento do download, os usuários têm a opção de fazer o backup no destino de sua preferência (como o Google Drive ou o iCloud), ou incluir voluntariamente um número de celular para recuperar sua conta", explicou a empresa.