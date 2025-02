Qual foi seu 1º like no Instagram? Este passo a passo simples te mostra

É possível visualizar a primeira foto que seu perfil deu like no Instagram desde 2010, quando a rede social chegou ao Brasil. O recurso está disponível por meio de uma ferramenta nativa, sem necessidade de instalar algo extra.

Como ver o primeiro like no Instagram

Com o recurso, é possível ter acesso a uma ordem cronológica dos likes que você distribuiu nas fotos e vídeos dos seus amigos e de pessoas que admira. Os usuários da plataforma descobriram o recurso recentemente, mas ele existe pelo menos desde 2022.

Para usar, basta acessar o seu perfil, tanto no celular quanto no desktop, e seguir as orientações abaixo: