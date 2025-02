Faz sanduíche, limpa o chão: como é o robô humanoide com 'músculos e ossos'

O 'músculo' do androide é formado por fibras sintéticas. Segundo informações da Clone Robotics, o material utilizado no sistema muscular do robô "anima" o esqueleto e faz com que o tecido artificial tenha um tempo de resposta inferior a 50 milissegundos. Em seu sistema esquelético, o robô tem 206 pequenas estruturas que simulam todos os ossos do corpo humano; as articulações, ligamentos e os tendões também foram recriados.

Para compor o sistema nervoso, o androide tem quatro câmeras de profundidade no crânio. 70 sensores inerciais e 320 sensores de pressão permitem que o robô tenha "controle neural instantâneo".

Em 2025, a Clone Robotics irá produzir 279 unidades do modelo em sua versão Alpha para venda. De acordo com a Clone Robotics, o robô pode exercer diversas funções, como "fazer sanduíches", "aspirar o chão" e "acender e apagar as luzes", entre outras. Apesar de divulgar que eventuais interessados podem solicitar uma pré-reserva do androide, um teste realizado por Tilt indicou que a opção ainda não está disponível no site oficial da companhia. O futuro valor do robô também não foi divulgado.

Além de robôs, empresa desenvolve mão humanoide

No final de 2024, a Clone Robotics divulgou o androide Torso 2. O robô bimanual, segundo a companhia, é acionado por músculos artificiais. Veja abaixo a apresentação do robô e imagens do Torso 2 realizando atividades humanas na cozinha. "A Clone não está criando outro "robô humanoide", e sim um humano sintético capaz de fazer qualquer coisa que os humanos possam fazer", declarou a empresa em seu perfil no X (antigo Twitter).