Ação de Rumble contra Moraes nos EUA é 'absurdo jurídico', diz advogado

A plataforma de vídeos Rumble e a Trump Media & Technology Group, empresa do presidente Donald Trump, entraram com liminar em um tribunal dos EUA, no sábado (22), para que as ordens do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes não sejam cumpridas. Um advogado ouvido pelo UOL classificou a ação movida pelas companhias como um "absurdo jurídico".

O que aconteceu

Primeira emenda. As empresas acusam Moraes de infringir a primeira emenda da Constituição americana, que trata da liberdade de expressão, após o ministro ter ordenado ao Rumble a retirada da conta de um comentarista de direita brasileiro que mora nos EUA.

Empresa alega que decisões de Moraes violam soberania dos EUA. O UOL teve acesso ao documento, protocolado ontem em um tribunal da Flórida. No dia 19 de fevereiro, as empresas já haviam entrado com uma ação contra o ministro. Agora, entraram com uma petição de emergência alegando "ordem ilegal de censura estrangeira".