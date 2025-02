O que é o Rumble, rede social que processa Alexandre de Moraes nos EUA?

O Rumble move a ação contra Alexandre de Moraes junto com a Trump Media & Technology Group, sua parceira comercial. Desde 2023, quando o ministro ordenou a remoção do canal de Allan dos Santos, seu acesso estava bloqueado no Brasil.

No entanto, ele voltou a operar no Brasil no último mês. Pavlovski disse que o Brasil havia agido "para rescindir sua ordem de censura ao Rumble", de acordo com a Reuters, mas não deu detalhes. Ele ainda creditou o retorno do Rumble à vitória de Trump nas eleições dos EUA. O canal de Allan dos Santos segue no ar.