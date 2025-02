AGU diz que mudança na Meta permite graves ilícitos e pede prioridade a STF

A Advocacia-Geral da União enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta (6) sua manifestação após a Meta anunciar o fim da checagem de fatos e mudanças na moderação de conteúdo. O órgão fez uma audiência pública para debater a regulação das redes.

O que aconteceu

A AGU concluiu que a alteração nas políticas da Meta permitem "graves ilícitos". "[As novas regras] deliberadamente permitem, na prática, a produção e disseminação de discursos relacionados a graves ilícitos [...], como os de cunho racista, homofóbico, transfóbico, xenófobo e misógino", escreveram os advogados da União na manifestação.

Pedido de urgência. Representantes do governo disseram que a conclusão do julgamento sobre a responsabilidade das plataformas sobre as publicações dos usuários é urgente e pediram que o STF dê prioridade ao assunto. "Milhões de brasileiros fazem uso constante dos serviços da recorrente [Meta] no Brasil e estão potencialmente expostos aos relatados riscos, afigurando-se premente a conclusão do julgamento deste recurso, [...] assegurando-se, desse modo, a soberania nacional e a plena vigência de nossa ordem constitucional."