O que pode acontecer no Brasil com TikTok banido nos EUA?

À época da sanção presidencial, Biden afirmou que se tratava de um assunto de segurança nacional. Um dos argumentos da Casa Branca, chancelado pela Suprema Corte, foi de que a China tem o potencial se usar a plataforma e seus dados contra os norte-americanos, inclusive com a difusão de propaganda e desinformação.

Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma saída distinta e expansiva para a expressão, um meio de engajamento e uma fonte de comunidade. Mas o Congresso determinou que a alienação é necessária para tratar de suas preocupações de segurança nacional bem apoiadas em relação às práticas de coleta de dados da TikTok e ao relacionamento com um adversário estrangeiro. Trecho da decisão da Suprema Corte sobre banimento do TikTok

Suprema Corte também indicou que Congresso dos EUA, ao votar e aprovar a lei, não violou a Primeira Emenda, sobre liberdade de expressão. Grupos de criadores de conteúdo e ativistas no país, alertam, porém, que a medida equivale a uma censura e que seria um precedente perigoso nos EUA.

Futuro da rede nos EUA ainda é incerto

Trump e presidente chinês conversaram por telefone nesta sexta. Na ligação, o republicano e Xi Jinping trataram, entre outros assuntos, do futuro do TikTok nos EUA. Depois, em entrevista à rede CNN, o presidente eleito informou que decidirá o que fazer com a plataforma assim que assumir o cargo. "Em última análise, isso depende de mim, portanto, vocês verão o que farei", disse.

Ao ser questionado se iria reverter a lei, Trump foi vago. "O Congresso me deu a decisão, então eu tomarei a decisão". Nas últimas semanas, o republicano chegou a postar em suas redes sociais o termo "Save TikTok" (Salve o TikTok).