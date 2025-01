Por que as nuvens são brancas e ficam escuras quando vai chover?

Além disso, as nuvens precisam de uma certa extensão vertical entre a base e o topo para que as correntes de ar exerçam a função de movimentar as gotículas de baixo para cima até que elas subam, esfriem e, assim, precipitem.

Imagem: Tempo (nuvens tapando o sol)

E por que as nuvens são brancas?

A grande quantidade de gotículas e cristais de gelo funciona como uma espécie de minúsculos prismas que decompõem a luz do sol nas sete cores do arco-íris —vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Ao contrário das partículas atmosféricas, que dispersam mais a luz azul do que outras cores, as partículas das nuvens dispersam igualmente todas as cores da luz. Quando a luz contém todas as cores, nós a percebemos como branco.

* Com informações de reportagem publicada em 27/11/2021