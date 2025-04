OpenAI tem interesse na compra do Chrome do Google, diz executivo

"MELHOR PRODUTO"

Turley, testemunha do governo, declarou no início do dia que o Google rejeitou uma proposta da OpenAI para usar sua tecnologia de busca no ChatGPT. A OpenAI entrou em contato com o Google após enfrentar problemas com seu próprio provedor de busca, disse Turley. O ChatGPT usa tecnologia do mecanismo de busca da Microsoft, o Bing.

"Acreditamos que ter vários parceiros, e em particular a API do Google, nos permitiria fornecer um produto melhor aos usuários", disse a OpenAI ao Google, de acordo com um e-mail mostrado no julgamento.

A OpenAI entrou em contato pela primeira vez em julho, e o Google recusou o pedido em agosto, dizendo que envolveria muitos concorrentes, de acordo com o e-mail.

"Não temos nenhuma parceria com o Google hoje", disse Turley.

A proposta do Departamento de Justiça de fazer o Google compartilhar dados de pesquisa com outras empresas como forma de restaurar a concorrência ajudaria a acelerar os esforços para melhorar o ChatGPT, disse Turley.