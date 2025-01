Micróbios podem ajudar a colonizar espaço, produzir remédio e gerar energia

Isso torna os GEMs particularmente úteis para compreender como os organismos respondem às mudanças genéticas e aos estresses ambientais. Por exemplo, posso usar esse método para prever como um organismo reagirá quando um gene específico for eliminado. Também posso usá-lo para prever como ele poderá se adaptar à presença de diferentes substâncias químicas em seu ambiente ou à falta de alimentos.

Resolvendo desafios energéticos e climáticos

A maioria das substâncias químicas usadas na agricultura, nos produtos farmacêuticos e nos combustíveis é obtida de combustíveis fósseis. Entretanto, os combustíveis fósseis são um recurso limitado e contribuem significativamente para as mudanças climáticas.

Em vez de extrair energia de combustíveis fósseis, minha equipe no Great Lakes Bioenergy Research Center da Universidade de Wisconsin-Madison se concentra no desenvolvimento de biocombustíveis e bioprodutos sustentáveis a partir de resíduos vegetais. Isso inclui o caule do milho depois que as espigas são colhidas, e plantas não comestíveis, como grama e algas. Estudamos quais resíduos de culturas podem ser usados para bioenergia, como usar micróbios para convertê-los em energia e maneiras de gerenciar de forma sustentável o solo em que essas plantas são cultivadas.

Estou construindo um modelo metabólico em escala de genoma para a Novosphingobium aromaticivorans, uma espécie de bactéria que pode converter produtos químicos muito complexos de resíduos de plantas em produtos químicos valiosos para as pessoas, como os usados na fabricação de bioplásticos, produtos farmacêuticos e combustíveis. Com uma compreensão mais clara desse processo de conversão, posso aprimorar o modelo para simular com mais precisão as condições necessárias para sintetizar quantidades maiores desses produtos químicos.

Os pesquisadores podem, então, replicar essas condições na vida real para gerar materiais mais baratos e mais acessíveis do que aqueles feitos a partir de combustíveis fósseis.