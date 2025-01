Vinho, batom: como a química pode ajudar a tirar manchas difíceis da roupa

Até o vinho tem solução

Caiu vinho na mesa, a primeira coisa é tirar o excesso com uma toalha de papel ou mesmo jogar um punhado de sal —que vai absorver parte do líquido. Quanto antes melhor, uma limpeza rápida pode ser feita apenas com água e sabão.

Se o vinho já secou, passe um pouco de borato de sódio com água.

Regras básicas para tirar as manchas

Para qualquer mancha no tecido, o aconselhado é um plano de ataque progressivo na limpeza: