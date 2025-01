'Fiquei tetraplégico aos 18 e voltei a sentir adrenalina em um jogo online'

A vida no Tibia, online e mágica

Dois anos após o acidente, Diego conheceu o jogo que mudaria sua vida. "Meu irmão jogava com um amigo enquanto eu descansava. Comecei a observar e logo passei a jogar com eles", lembra.

Com um mouse adaptado, cedido pelo centro médico onde fazia tratamento, ele mergulhou no universo do RPG online. "O jogo me deu uma rotina, uma comunidade, e a sensação de ser respeitado de novo", diz Diego.

Dentro do Tibia, Diego fundou uma guilda e assumiu o papel de líder.

"Eu era o tank [personagem com maior resistência, que absorve os danos], ia na frente de tudo. Ensinava os outros como jogar. Foi quando senti que tinha recuperado aquele sentimento de liderança que tinha no futebol antes do acidente", afirma.