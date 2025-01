Homens-peixes? Como seria se os humanos pudessem respirar embaixo d'água

Sim, sabemos que existem mamíferos aquáticos, mas nenhum deles é capaz de respirar sob a água. Eles tem que emergir sempre que precisam de ar.

Então é bem provável que, nesse cenário hipotético, a gente guardasse mais semelhanças com os peixes do que com os mamíferos. Isso porque precisaríamos de uma estrutura básica para nossas aventuras subaquáticas: brânquias.

Nos peixes —e nessa suposta versão de pessoas capazes de respirar sob a água—, as brânquias atuam como uma via de mão dupla: elas fazem uma troca gasosa, absorvendo o oxigênio da água e eliminando o gás carbônico acumulado no corpo do animal.

Descobridor dos sete mares

Ainda que em termos técnicos esses homens-peixes não pudessem ser considerados humanos, vamos para uma abordagem mais prática e considerar que, sim, esses seres inventados por nós neste texto carregariam diversos traços da humanidade.

Um deles é a busca por expandir seus domínios. E se ainda hoje os humanos se aventuram na menor parte do nosso planeta —considerando que apenas cerca de 30% do planeta não é coberto pelas águas dos oceanos— imagina só o quanto seria possível explorar se tivéssemos acesso fácil aos 70% restantes?