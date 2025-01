Apple pode ser multada em R$ 11 bilhões por taxas a usuários do Reino Unido

A Apple começará a ser julgada nesta segunda-feira (13) pela justiça do Reino Unido por cobrar taxas excessivas a usuários britânicos na App Store. Processo pede indenização de 1,5 bilhão de libras (aproximadamente R$ 11 bilhões).

O que aconteceu

Denúncia alega que a empresa está abusando de sua posição dominante no mercado. App Store britânica cobra 30% de taxa de comissão e isso, segundo a ação, violaria as leis de concorrência da Europa e do Reino Unido, de acordo com informações do jornal inglês The Guardian.

Processo foi movido pela Dra. Rachael Kent, uma acadêmica do King's College London. Ação foi aberta em nome dela e de cerca de 19,6 milhões de outros usuários de iPhone e iPad no Reino Unido.