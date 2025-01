Agências avaliam como preocupante fim de sistema de checagem da Meta

O UOL Confere, estação do UOL para checagem e esclarecimento de fatos, faz parte do IFCN e dos programas de checagem da Meta no Brasil.

Zuckerberg atacou jornalistas. Na declaração, o CEO da Meta disse que "checadores de fatos são muito enviesados politicamente".

A diretora do IFCN, Angie Holan, criticou a decisão do bilionário, e defendeu o trabalho dos jornalistas da organização. "Checadores não são enviesados em seu trabalho, esse ataque vem de quem acha que pode exagerar ou mentir sem refutação ou contradição", disse.

Organizações dos EUA foram pegas de surpresa. O Lead Stories, site que integra o programa de verificação de fatos da Meta desde 2019, disse que recebeu com surpresa e decepção o anúncio da rede social (aqui). "Em todos os anos em que fizemos parte da parceria, nós ou o IFCN nunca recebemos nenhuma reclamação da Meta sobre qualquer viés político, então ficamos bastante surpresos com esta declaração", afirma o site.

Decisão ainda não afeta outros países. O programa de verificação de fatos da Meta existe desde 2016. De acordo com o site da rede social, mais de 80 organizações de checagem de fatos já contribuíram com verificações em mais de 60 idiomas no mundo todo.

No Brasil, as agências especializadas como Lupa e Aos Fatos veem com preocupação a decisão da Meta.