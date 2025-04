Coinbase isenta de taxas stablecoin do PayPal para impulsionar pagamentos

Anteriormente, a Coinbase só oferecia o mesmo tratamento de taxa zero para a stablecoin da Circle, a USDC, a segunda stablecoin em termos de capitalização de mercado.

"Certamente haverá casos de pagamentos em que as pessoas escolherão entre PYUSD e USDC, e queremos ter certeza de que estabeleceremos a PYUSD como a melhor stablecoin para pagamentos", disse Fernandez da Ponte.

A Circle também intensificou o uso de sua stablecoin. Na segunda-feira, a empresa anunciou o lançamento de sua rede Circle Payments, projetada para pagamentos internacionais e liquidação em tempo real de suas stablecoins entre instituições financeiras.

As stablecoins têm uma capitalização de mercado de mais de US$238 bilhões, de acordo com a provedora de dados de criptomoedas CoinGecko. A stablecoin do PayPal tem uma capitalização de mercado de apenas US$872 milhões, mas pode ganhar maior participação por meio de sua integração com a Coinbase.

A parceria entre as duas empresas acontece em um momento em que o Congresso dos EUA parece prestes a aprovar um projeto de lei que cria regras para stablecoins. A Câmara e o Senado apresentaram projetos de lei para criar um regime regulatório para stablecoins, e a Casa Branca afirmou que espera ver um projeto de lei final aprovado até agosto.

O presidente Donald Trump buscou uma ampla reformulação das políticas de criptomoedas dos EUA após atrair recursos do setor durante sua campanha presidencial. No cargo, ele nomeou líderes favoráveis às criptomoedas para agências, como a Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM do Brasil), e assinou um decreto no mês passado para criar uma reserva estratégica de criptomoedas.