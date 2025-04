Adobe adiciona modelos de IA da OpenAI e do Google ao aplicativo Firefly

Mas no ano passado a Adobe disse que estava aberta a também oferecer modelos de terceiros, da OpenAi -- criadora do ChatGPT -- e outros para sua base de usuários.

Nesta quinta-feira, a Adobe anunciou que os usuários do Firefly poderão gerar imagens com o gerador de imagens GPT da OpenAI, o Google Imagen 3, o Google Veo 2 e o Flux 1.1 Pro, além de uma nova versão do seu próprio modelo de imagem Firefly. A empresa planeja oferecer modelos de parceiros como fal.ai, Luma e Runway nos próximos meses.

"Ainda temos muitos clientes que, ao levar o material para produção, só usam o Firefly, porque a segurança comercial realmente importa para eles", disse Ely Greenfield, diretor de tecnologia para mídia digital da Adobe, à Reuters em uma entrevista na segunda-feira.

"Mas, para outras partes do fluxo de trabalho, como a ideação, eles também estão interessados em experimentar outros modelos. Então, estamos disponibilizando essa opção para eles."

Os usuários da Adobe poderão gerar conteúdo com modelos de terceiros no Firefly e transferi-lo para outros aplicativos da empresa, como o Photoshop, com apenas alguns toques ou cliques.

Eles poderão pagar por modelos de terceiros com o mesmo sistema de créditos que usam para pagar pelos modelos de IA da Adobe, embora a companhia tenha se recusado a revelar como a receita será dividida entre ela e os fornecedores de modelos de terceiros.