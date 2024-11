Mais figurinhas, apelidos e localização: as novidades para DMs do Instagram

A Meta anunciou três novidades para as DMs (mensagens diretas) no Instagram, incluindo a possibilidade de enviar a localização em tempo real e de colocar apelidos nas conversas, além de atualizações nas figurinhas.

Localização em tempo real

Agora é possível enviar sua localização em tempo real na DM do Instagram Imagem: Divulgação/Instagram

Assim como no WhatsApp, agora é possível enviar a localização em tempo real no Instagram. Com esse recurso, o usuário pode compartilhar o dado com alguém de confiança por até uma hora.

Para usar, basta abrir uma conversa, clicar no ícone de mais e selecionar "localização". O Instagram afirma que a opção está desativada por padrão.