Brasil lançará foguete ao espaço a partir do RN; entenda operação

A FAB anunciou nesta quarta-feira (20) que lançará um foguete de sondagem ao espaço a partir do CLBI (Centro de Lançamento da Barreira do Inferno), em Parnamirim (RN). O envio faz parte da Operação Potiguar, que tem como objetivo dar mais autonomia ao Brasil em eventos do tipo.

O que aconteceu

O foguete será enviado no próximo dia 29. A operação também pode aliviar as demandas na unidade da FAB em Alcântara (MA), que já possui 85% de sua capacidade empenhada para 2025.

Na primeira fase, o modelo VS30 V15 será lançado para treinar os técnicos do CLBI, assim como verificar processos envolvidos na atividade. O centro de lançamento coleta dados sobre trajetória, desempenho e funcionamento de veículos e cargas úteis.