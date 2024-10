Como dois processos para reduzir 'domínio' do Google afetam o mundo tech

Estamos considerando correções comportamentais e estruturais que preveniriam o Google de usar produtos, como Chrome, Play e Android, de terem vantagem em busca do Google ou em produtos e recursos relacionados ao Google --incluindo recursos de inteligência artificial--, para prevenir rivais ou novos competidores

Documento do Departamento de Justiça dos EUA

(O Google é) uma empresa complicada, que tem uma quantidade enorme de alavancas operacionais para alcançar o que deseja, e por isso precisa ser correspondida com um conjunto igualmente amplo de medidas complementares, incluindo desinvestimentos quando necessário

John Kwoka, professor da Northeastern University, ao Financial Times

Se o tribunal dividisse o Google, isso não mudaria essas condições monopolísticas. Uma divisão também seria uma punição excessivamente severa para uma empresa que alcançou grande parte de seu sucesso por meio de suas inovações em busca

Michael Cusumano, professor de gestão do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), ao FT

A batalha da Epic contra o Google

No segundo processo, a Epic Games processou o Google alegando monopólio sobre o Android. A desenvolvedora do game Fortnite diz que o Google controla as formas de pagamento e a maneira como os consumidores acessam apps no seu sistema operacional. A Epic começou uma batalha judicial em 2020 contra todas as empresas donas de lojas de apps por achar injustas as "taxas" cobradas.

Decisão em primeira instância da Justiça dos EUA favoreceu a Epic Games. Em decisão de 7 de outubro, o juiz determinou que o Google pare de exigir que cobranças sejam feitas apenas via Play Store (onde todo pagamento é taxado em 15%) e permita outras lojas de aplicativo (inclusive, deve liberar apps próprios, como Google Maps, para essas lojas).