Sem ocorrências graves, TRE-SP substitui 628 urnas no 1º turno

Foi tudo dentro da normalidade. Não houve confusão, não houve atrito. Houve distribuição de santinhos, emporcalharam as ruas, as pessoas, infelizmente, ainda agem assim. Mas tudo ocorreu dentro do esperado, até melhor do esperado.

Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP

Votos não foram perdidos

A motivação para as substituições das urnas variaram, mas os votos registrados nas máquinas com problemas técnicos não foram perdidos, segundo o TRE-SP. Durante os casos de falhas, profissionais do órgão se dirigiram até as seções e realizaram a troca imediata das urnas.

Ainda de acordo com o TRE-SP, o tempo médio de votação do paulista foi de 23 segundos. A média de permanência do eleitor dentro da seção eleitoral, de um minuto.