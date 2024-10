Candidatos à prefeitura, Boulos, Nunes, Tabata, Datena e Marçal votam em SP

Ricardo Nunes acompanhou ainda o voto de Tomás Covas (PSDB), filho do ex-prefeito Bruno Covas, e do vice Ricardo de Mello Araújo (PL).

Tabata votou na Escola Municipal Professor Mário Schenberg, na Vila Missionária, às 10h ao lado de várias crianças. Todos entraram na cabine de votação e posaram para fotos.

O meu sentimento é de gratidão aos paulistanos e paulistanas que nos fizeram chegar até aqui e disseram que esse lugar é, sim, para uma mulher jovem, que veio da periferia.

Tabata Amaral, candidata

Mais tarde, ela acompanhou o voto do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no Morumbi. Na sequência, ela seguiu para o colégio eleitoral da vice Lúcia França (PSB) e do ministro Márcio França (PSB), no Itaim Bibi.

Datena chegou às 11h para votar no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo. Ele afirmou que se arrepende de ter levado a campanha eleitoral até o fim. O apresentador ainda fez piada sobre supostamente ter esquecido o número do seu partido e completou: "Ih! Votei na Tabata".