Vale mais a pena comprar o iPhone 16 nos EUA ou no Brasil? Compare

As grandes operadoras brasileiras já trabalham com o eSIM há alguns anos, mas é bom checar com a empresa se você já possui um, como pode consegui-lo e quais são os requisitos que o seu celular precisa ter para que o chip virtual deles funcione — antes de fazer a troca de aparelho.

A tecnologia de chip virtual está presente nos iPhones desde 2018, com o XR e o XS. Desde então, quem tem um iPhone fabricado no Brasil pode optar pelo chip virtual e ter dois números funcionando simultaneamente (um no chip físico e outro no eSIM). Por isso, vale conferir as "pechinchas": os modelos brasileiros do 14 e 15, com a bandejinha, ficaram mais baratos com o lançamento do 16.