Cai desigualdade de acesso: internet chega a 88% da população, diz IBGE

A região com maior percentual de usuários da internet segue sendo o Centro-Oeste (91,4%). Sudeste, com 89,9%, e Sul, com 89,2%, vêm na sequência.

Regiões Norte (85,3%) e Nordeste (84,2%) permaneceram com resultados inferiores aos das demais. O IBGE destaca, entretanto, que a região Norte foi a que apresentou a maior expansão desse indicador em relação ao ano anterior, com aumento de 2,9%, ante a média de 0,8% do país. De 2019 a 2023, o acesso no Norte e Nordeste cresceu 15,3% e 14,2%, respectivamente.

No recorte por cor ou raça, 89,5% das pessoas declaradas brancas usavam a internet, ante 87,6% das pretas e 86,8% e das pardas. Observando o início da série histórica em 2016, "havia diferenças mais marcantes", ressalta Fontes. Naquele ano, 72,6% das pessoas brancas usavam a internet, contra 63,9% das pretas e 60,3% das pardas.

Menor acesso entre pessoas sem instrução

Pessoas sem instrução apresentaram proporção de uso duas vezes menor em relação à toda a população conectada em 2023: 44,4%, ante 7% em 2016. Já pessoas com ensino superior incompleto (98,3%) e com superior completo (97,6%) apresentaram os maiores percentuais de uso.

Outra disparidade foi registrada na comparação entre estudantes com dez anos ou mais das redes privada e pública. Em 2023, 97,6% dos alunos do ensino privado utilizaram a internet, percentual superior à marca de 89,1% na rede pública.