'Está se aprofundando': anomalia magnética no Brasil alerta cientistas

Chamada de AMAS (Anomalia Magnética do Atlântico Sul), a pequena abertura no campo magnético da Terra na região da América do Sul e do Oceano Atlântico está crescendo, segundo dados de um relatório recente do governo dos EUA.

O que aconteceu

A AMAS (Anomalia Magnética do Atlântico Sul) é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra localizada sobre o Atlântico Sul, mais especificamente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, faixa que se estende até o continente africano.

Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido superaquecido a pelo menos 3 mil quilômetros de profundidade.