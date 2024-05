Invasão alienígena? O que são os 'pilares de luz' vistos no céu do Japão

Uma postagem no X (antigo Twitter) no começo do mês levantou rumores sobre uma possível invasão alienígena no Japão. Na imagem, "pilares de luz" saiam das nuvens rumo ao chão da província de Tottori.

No entanto, o fenômeno não tem nada de sobrenatural. O Isaribi Kochu é um velho conhecido entre os japoneses — apesar de raro. Na tradução, o termo significa "pilares de luz que atraem peixes".

É apenas física. Pescadores usam luzes para atrair os peixes durante a noite. Algumas condições atmosféricas, como noites frias, ajudam a refleti-las em cristais de gelo no ar. O resultado são os pilares iluminados.