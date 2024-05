Segredos do cosmo: telescópio revela imagens impressionantes do universo

A missão do telescópio espacial europeu Euclid, lançado em julho de 2023 com o objetivo de estudar a matéria e a energia escuras no universo, divulgou seus primeiros resultados científicos nesta semana.

As imagens nunca antes vistas demonstram a capacidade de Euclid de desvendar os segredos do cosmos e permitir aos cientistas caçar planetas, usar galáxias para estudar matéria misteriosa e explorar a evolução do Universo.

ESA (Agência Espacial Europeia)

As imagens obtidas pelo Euclid são pelo menos quatro vezes mais nítidas do que aquelas que podemos obter com telescópios terrestres. "Não é exagero dizer que os resultados que estamos vendo são sem precedentes", disse a diretora de ciência da ESA, Carole Mundell.