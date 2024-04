'Achei que tinha sido hackeado': WhatsApp troca de cor e assusta usuários

O WhatsApp mudou de cor aí? O aplicativo de mensagens da Meta surpreendeu algumas pessoas ao promover mudanças na sua interface.

No Android, muitos se chocaram ao ver que o app perdeu tons de verde e embranqueceu, num visual mais "clean". Já no iPhone, as notificações e botões que antes eram azuis, como o aviãozinho para enviar uma mensagem e a lixeira para descartar um áudio, passaram a ser verdes.

Além disso, textos que antes tinham apenas caixa baixa, como "online" e "digitando", passaram a ter a primeira letra em caixa alta, tornando-se "Online" e "Digitando". São mudanças pequenas, mas não passaram despercebidas.