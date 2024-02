Fenômeno das redes, terraplanismo perde adeptos e está em crise no mundo

No ano passado, Leandro Batista, criador do canal Inteligência Natural, no YouTube, fez sua própria campanha pró-Terraplanismo. O perfil havia sido criado em 2017 para promover a teoria. Batista conseguiu que parte dos mais de 150 mil seguidores que ele tinha bancasse uma viagem para a Noruega. O objetivo: comprovar que a Terra é plana, claro. Só que deu tudo errado, dependendo do ponto de vista.

O ex-terraplanista

Ver o fenômeno do sol da meia-noite na Noruega me fez voltar a acreditar na ciência , lembra Leandro.

Como o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao do Sol, em determinadas épocas do ano o sol nunca se põe no extremo norte ou no extremo sul do planeta. A Terra gira, mas as regiões próximas dos polos ficam iluminadas, mesmo à noite. Leandro teve essa espetacular aula de ciências ao vivo, em pleno verão norueguês.

"Foi um misto de frustração com alívio. Tirei um peso de uma tonelada das costas, é um fardo terrível viver duvidando de tudo e de todos!", diz.

Convencido, ele decidiu contar a seus seguidores. Muitos, obviamente, não gostaram, já que pagaram para ver um dos maiores propagadores do terraplanismo na internet comprovar, de uma vez por todas, sua teoria.