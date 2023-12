Caiu no golpe? Veja o jeito certo de salvar conta de bancos e redes sociais

No aplicativo deslogado, clique em "redefinir senha"

E seguida, em altere sua senha a partir do email ou telefone cadastrado.



Caso você não tenha acesso ao email ou telefone cadastrado, use outra conta do TikTok (crie uma ou utilize de amigo ou parente) e vá no perfil invadido e tire um print.

Depois, clique nas três barrinhas no canto superior direito e em "configurações e privacidade".

Na próxima tela, use a opção "relatar um problema" seguido de "sugestões".

Na tela seguida, clique em "não" e no campo "dê um feedback", envie uma mensagem com o email para contato, print e um selfie e/ou vídeo recente do rosto. O TikTok entrará em contato.

Como recuperar contas de bancos

Se o cibercriminoso invadiu sua conta bancária e fez transferências via Pix, é possível acionar o MED (Mecanismo Especial de Devolução), usado para recuperação do dinheiro.