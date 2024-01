Elon Musk anuncia 1º implante de chip cerebral da Neuralink em ser humano

O bilionário Elon Musk, CEO do X (ex-Twitter), anunciou hoje o primeiro implante do chip cerebral da Neuralink em um ser humano. O dispositivo de interface cérebro-computador (BCI, na sigla em inglês) tem como objetivo permitir que pessoas com paralisia controlem equipamentos externos com seus pensamentos.

O que aconteceu

Paciente está se recuperando bem, segundo Elon Musk. O empresário não deu muitos detalhes sobre a cirurgia, dizendo apenas que o implante foi feito ontem (28) e o paciente está se recuperando bem. Musk também afirmou que as análises preliminares detectaram sinais "promissores" de atividade neural.

Implante foi colocado cirurgicamente por um robô. O chip foi implantado em uma região do cérebro que controla a intenção de se mover, segundo explicou a Neuralink no ano passado. O objetivo inicial é permitir que as pessoas controlem um cursor ou teclado de computador, por exemplo, usando apenas seus pensamentos.