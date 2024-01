Cor do céu e comunicação instável: o que nova tempestade solar pode causar

Essas ejeções de massa coronal também são popularmente chamadas de tempestades solares, provocadas pela emissão de partículas e radiação do Sol. Na Terra, elas podem afetar os sistemas de telecomunicações, satélites e a eletricidade.

O NOAA afirma que "como resultado, os meteorologistas atualmente antecipam os níveis de tempestade geomagnética G1-Minor durante estes três dias, com níveis de tempestade mais elevados possíveis se ocorrer um impacto mais direto e/ou uma conexão mais forte com as linhas do campo magnético da Terra".

O NOAA não informou a gravidade do fenômeno que atingirá a Terra nos próximos dias. Segundo o Centro de Previsão de Tempo Espacial, essas "erupções não são incomuns", e o público "não deve se preocupar". Mas informou que o fenômeno da aurora boreal pode se tornar visível nos EUA nos estados entre Nova York e Idaho.

O ciclo solar

Causa desconhecida. Erupções solares são registradas pelos pesquisadores há mais de um século, mas até hoje não se sabe ao certo a sua causa. Todas as informações sobre elas apontam que essas "explosões" estão diretamente ligadas às disrupções no campo magnético do sol, que oscila durante os ciclos solares.

O Sol tem um ciclo de 11 anos, com variações periódicas da sua atividade magnética —em alguns momentos ele é mais ativo e em outros menos. As tempestades solares são causadas devido a essas instabilidades no campo magnético e subsequente emissão de plasma solar.