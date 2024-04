Trava zap: conheça (e evite) o golpe que faz você perder acesso ao WhatsApp

Agora, se você caiu, o jeito mais simples de agir é apagar a mensagem problemática. Se você tiver uma sessão aberta do WhatsApp Web (no navegador de um computador) ou pelo app oficial no PC, basta deletar o conteúdo.

iPhone: Na lista de conversas, arraste a conversa com o número desconhecido para a esquerda, selecione "mais" e você poderá bloquear e denunciar esse contato.

Android: Na lista de conversas, pressione e segure a conversa com o número desconhecido, e selecione o ícone de bloqueio no topo. No pop-up, é possível bloquear e denunciar esse contato.

Aproveite e, no caso de ser um contato que você não conhece, bloqueie-o e mude sua privacidade de grupos para que apenas contatos possam te adicionar a grupos.

Caso não tenha funcionado, tente fechar o app e abrir de novo.

iPhone: na tela de início, deslize o dedo de baixo para cima na tela e pare no meio da tela; vá deslizando o dedo para os lados (esquerda ou direita) e encontre o app que deseja encerrar. Por fim, deslize o dedo para cima sobre ele. Em modelos com botão home, como o iPhone SE, basta dar dois toques sobre ele e arrastar para cima o app que se deseja fechar.