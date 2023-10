Como a LuzIA, IA no WhatsApp, conseguiu atingir 6 milhões de brasileiros?

Um dos contatos mais populares na agenda de WhatsApp dos brasileiros se chama LuzIA. Embora insista em dizer que sim, ela não é uma pessoa. É uma inteligência artificial que conversa pelo app de mensagem com mais de 6 milhões de brasileiros —quase metade dos 15 milhões de usuários em todo mundo.

LuzIA se apresenta como "uma amiga virtual para ajudar". Além de conversar, ela promete transcrever e responder a áudios, além de gerar imagens. A pessoa por trás da mais nova sensação entre os brasileiros é o espanhol Álvaro Higes, com experiências no mercado de consultoria e passagem pela Amazon, onde lançou o Prime no Brasil e outros países, ele teve o estalo há dois anos.