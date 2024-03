É hora de as big techs contribuírem para o uso racional das redes

Lucas Gallitto, Head da GSMA para América Latina Imagem: Divulgação/GSMA

Entre os temas prioritários de diversos setores da economia mundial, a inteligência artificial (IA) também merece destaque. A ascensão da IA e outras tecnologias digitais estão remodelando o panorama da vida cotidiana, exigindo uma conectividade ininterrupta. Este novo cenário demanda uma infraestrutura de telecomunicações sólida e eficiente. É evidente que um investimento contínuo em redes confiáveis e de alta velocidade é necessário para suportar o aumento do tráfego de dados e a ampla gama de aplicações de IA.

Outro tema de destaque e que deve revolucionar as perspectivas do setor para 2024 é o Open Gateway, iniciativa liderada pela GSMA no setor de telecomunicações, que resulta numa estrutura de APIs de rede comuns projetadas para fornecer acesso universal às redes das operadoras para desenvolvedores. Ao aplicar o conceito de interconexão para operadoras à economia de APIs, os desenvolvedores podem utilizar a tecnologia uma vez, para serviços como identidade, segurança cibernética ou billing, mas com potencial de integração com as operadoras de todo o mundo.

Em operação no Brasil desde novembro de 2023, espera-se que o Open Gateway acelere o desenvolvimento de tecnologias e serviços inovadores e imersivos, contribuindo também para a ampliação da conectividade e do 5G. Entre casos de uso reais estão serviços de antifraude, jogos e entretenimento de alta capacidade, capitalizar novas capacidades de inteligência artificial e aprimoração da indústria 4.0, além de uma conectividade mais rápida e estável para atendimentos em saúde e educação.

O Brasil é exemplo na ativação do Open Gateway e foi destaque na abertura do MWC Barcelona 2024 com a apresentação de soluções antifraude adotadas pelo Itaú.

Com os desafios persistentes na área, como a desigualdade digital e a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura, é evidente que as operadoras desempenham papel protagonista no avanço rumo a uma sociedade digitalmente inclusiva, conectada e próspera.