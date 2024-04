WhatsApp: aprenda a criar listas, deixar avisos e mudar foto das conversas

O WhatsApp liberou há alguns meses novas formatações de texto para as mensagens. Além do já conhecido negrito e itálico, se tornou possível criar lista de itens (como compras do mercado), destacar textos importantes, entre outros.

Se você quer aprender como faz essas e outras personalizações dentro do seu perfil, confira a seguir 7 dicas práticas.

1. Crie listas rapidamente

Para ajudar a organizar as etapas de um processo em tópicos, ingredientes em uma receita ou ainda destacar os pontos principais de uma mensagem, digite: - e dê um espaço.