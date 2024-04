WhatsApp, Facebook e Instagram: usuários relatam problemas em redes da Meta

Outros afirmam que estão recebendo mensagens, mas não conseguem enviar textos. Lentidão no WhatsApp também é apontada pelos usuários.

No X (antigo Twitter), a conta oficial do WhatsApp disse estar ciente que "algumas pessoas estão enfrentando problemas [na plataforma] no momento". "Estamos trabalhando para que tudo volte a 100% para todos o mais rápido possível", escreveu.

Já na versão norte-americana, a ferramenta teve mais de 22 mil reclamações dos usuários sobre problemas no WhatsApp até às 15h33.

Já o Instagram recebeu mais de 3 mil reclamações na ferramenta de brasileiros que não conseguem atualizar o feed e apontam lentidão no aplicativo. No Facebook, as reclamações passam de 600 no Brasil. Os relatos de instabilidade começaram por volta das 14h50 (horário de Brasília) e alcançaram o pico às 15h17 — eles começaram a cair após este horário.

Além do Brasil, os usuários de outros países — como Estados Unidos, Canadá, Chile, Espanha, Reino Unido e França, também estão reclamando das plataformas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as reclamações sobre o WhatsApp ultrapassaram 22 mil, enquanto o Instagram chegou a 5,1 mil e o Facebook teve 1 mil.

Tilt tenta contato com a Meta. A reportagem será atualizada tão logo haja manifestação.