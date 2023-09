Como não acumular fotos e vídeos recebidos pelo WhatsApp

Não é de hoje que o WhatsApp é encarado como vilão da memória dos celulares, já que o aplicativo de mensagem é a porta de entrada para vídeos, fotos e áudios de tudo quanto é contato.

Com a chegada dos Canais, grupos com capacidade ilimitada em que a transmissão de conteúdo é unidirecional, a plataforma já espera que essa situação se agrave. Tanto é que a versão beta do WhatsApp ganhou uma nova função para apagar automaticamente todas as mídias baixadas de Canais.

O novo recurso, ainda sem data para chegar a todos os usuários, permite definir períodos para remover os arquivos: