Trava zap: como é o truque que deixou Chico Moedas incomunicável

"Trava zap" são mensagens enviadas que fazem uma pessoa "perder" o acesso à conta do aplicativo.

Combinações de caracteres podem fazer o aplicativo travar. De tempos em tempos, surgem novas combinações capazes de travar o aplicativo. No passado, já foi possível fazer isso com o emoji do esquilo, por exemplo. O "congelamento" ocorria ao tocar sobre ele.

Atualmente, as mensagens costumam ser grandes a ponto de a pessoa ter de tocar em "Mais" e, em seguida, ficar com o telefone bloqueado.

Geralmente, a combinação de caracteres especiais esquisitos faz com que o WhatsApp tenha dificuldade de reconhecê-los e gaste muita memória para, digamos, carregar a mensagem. Isso poderá fazer com que o aplicativo fique "congelado" por minutos, horas ou para sempre, se você não fizer nada.

Os conteúdos das mensagens podem variar, mas o objetivo é o mesmo. O usuário alvo da ação pode receber ou uma mensagem em texto completamente estranha ou, em outros casos, uma lista de cartões de contatos em que os nomes também são compostos por caracteres estranhos.

Recebi um trava zap. E agora?

Uma das soluções mais simples é apagar a mensagem problemática. Se você tiver uma sessão aberta do WhatsApp Web (no navegador de um computador) ou pelo app oficial no PC, basta deletar o conteúdo problemático. No caso de ser um contato que você não conhece, aproveite também para bloqueá-lo.