Apple vira marca de celular mais roubada em São Paulo; veja o ranking

O levantamento ajuda a dar uma noção sobre as características do crime na cidade de São Paulo e, no caso, as marcas que acabam sendo mais alvo de incidentes.

Top 10 marcas em nº de casos de roubo ou furto*

Apple - 33,55% do total (estava em 2º com 28,37%) Samsung - 32,57% (estava em 1º com 33,64%) Motorola - 18,29% (mesma posição, mas com 21,49%) Xiaomi - 7,59% (mesma posição, mas com 7,54%) Outros - 5,03 (mesma posição, mas com 3,87%) LG - 1,65% (mesma posição, mas com 3,16%) Asus - 0,55% (mesma posição, mas com 1,05%) Positivo - 0,20% (mesma posição e mesma porcentagem) Nokia - 0,18% (mesma posição, mas com 0,16%) Multilaser - 0,15% (mesma posição, mas com 0,16%)

*1º semestre de 2023 x 1º semestre de 2022

Furto x roubo

Furto e roubo são conhecidos por serem crimes de oportunidade, que ocorrem quando um criminoso identifica chances de executarem a ação, seja com pedestres e motoristas, e o mais comum é que isso ocorra justamente em locais com grande circulação de pessoas.