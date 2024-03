‘Pai’ do ChatGPT diz que IA mudará o mundo, mas teme morrer por isso

Ainda não.

O futuro do ChatGPT

Uma questão que chama atenção em várias falas de Altman é o papel da personalização na experiência do usuário do ChatGPT. Ele mesmo admite que a função que mais gosta de testar na aplicação é a de assistente para fazer brainstorm sobre os mais variados temas. E aqui fica uma dúvida: um parceiro para refletir sobre os temas seria melhor ou pior se ele conhecesse com detalhes a sua forma de pensar e de ver o mundo?

Estamos muito no início de nossas explorações aqui, mas eu acho que o que as pessoas querem, ou pelo menos o que eu quero para mim, é um modelo que me conheça e se torne mais útil para mim com o tempo. Todos nós ganhamos experiência ao longo de nossas vidas em graus variados, e eu gostaria que meu agente de IA ganhasse com essa experiência também. Então (...) se eu pudesse colocar todas as conversas que já tive com qualquer pessoa na minha vida lá, se eu pudesse ter todos os meus e-mails de entrada e saída na ferramenta em que faço uma pergunta, isso seria bem legal

Sam Altman

Tudo indica que as próximas versões do ChatGPT vão querer saber mais sobre você.

Altman vem destacando nas entrevistas recentes a sua visão otimista sobre o futuro da IA. Mas reconhece que muitas "coisas ruins" vão acontecer no caminho. Por exemplo: pessoas podem perder os seus empregos e botar a culpa no desenvolvimento de IA. E quem é a cara da IA no mundo? Por isso, Altman diz que "não é zero" a chance de ele ser eventualmente baleado por alguém insatisfeito com o mundo permeado por IA.