Garth Hudson, último membro do grupo de rock The Band, morre aos 87 anos

Hudson foi o último membro sobrevivente da banda após o guitarrista e compositor Robbie Robertson morrer em 9 de agosto de 2023.

"O órgão Lowrey de Hudson, do qual ele conseguia extrair uma variedade de sons, do gospel ao clássico, era a peça central do som da banda", escreveu Erik Hage, no site allmusic.com.

Como disse o baterista da banda, Levon Helm, Hudson era "a alma e o principal gênio da nossa banda".

Hudson era o membro mais velho da banda e o único que não cantava. Com sua barba espessa, testa alta e presença de urso, talvez fosse o integrante mais reconhecível do grupo. No palco, ele se apresentava como um cientista louco nos teclados, intensamente concentrado, conjurando solos sinuosos com notas e toques musicais atemporais.

A banda, formada por quatro canadenses e um norte-americano, existiu de 1960 a 1976. Eles foram incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll em 1994. Seus dois primeiros álbuns, de 1968 e 1969, são considerados entre os maiores da história do rock. O grupo recebeu influências do folk, do blues, do country e do soul e foi pioneiro do que hoje é chamado de música Americana. Eles formaram uma associação influente com Bob Dylan em meados da década de 1960. Durante a maior parte da carreira, a banda se estabeleceu em Woodstock, Nova York.

(Reportagem de Matthew Lewis, em Chicago)