Importante ator indiano é preso após morte de fã em estreia de filme

Por Rishika Sadam

HYDERABAD, Índia (Reuters) - Um importante ator de cinema do sul da Índia foi preso nesta sexta-feira, uma semana após uma mulher morrer e seu filho ficar gravemente ferido em um esmagamento de fãs provocado pela aparição surpresa do artista em estreia de filme, disse a polícia.

Allu Arjun, proeminente no setor cinematográfico de Telugu -- nos Estados de Andhra Pradesh e Telangana, no sul, onde as estrelas de cinema são reverenciadas por fãs obstinados --, apareceu na estreia do filme em Hyderabad em 4 de dezembro.