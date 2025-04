'Vale Tudo': Maria de Fátima dispensa maior chance de se tornar milionária

A cozinheira quer também que a jovem fique com a mala deixada pelo ex-marido, sem imaginar que ela está cheia de dólares. "Esse dinheiro é seu. Se você não quer, vai ficar lá. E eu não sei se você vai querer, mas tem uma mala com as coisas do seu pai aqui", avisa a protagonista.

Sem imaginar que essa seria sua maior chance de ficar milionária, Fátima recusa a mala do pai. "Só porcaria, mãe!", afirma ela.

Após as duas finalizarem a discussão, a mala que era de Marco Aurélio (Alexandre Nero) continua com Raquel. "Pode ir. E eu só quero te ver de novo, Maria de Fátima, se eu souber que você se modificou", avisa a namorada de Ivan (Renato Góes). "Então, vai esperar pra sempre! Eu não vou me modificar, porque eu quero ser eu mesma, quando ficar milionária!", rebate a amante de César (Cauã Reymond).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.